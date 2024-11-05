Достойная пенсия: почему индексации на 7,5% будет недостаточно

Средний размер страховой пенсии по старости в России после индексации на 7,5% в 2025 году составит около 24 тысяч рублей, но этой суммы недостаточно для обеспечения достойного уровня жизни, заявил «Газете.
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