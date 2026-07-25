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Царьград

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В Москве фейковые полицейские собирают биометрию

В Москве фейковые полицейские собирают биометрию

В столице появилась новая тревожная схема мошенничества: злоумышленники, выдающие себя за сотрудников полиции, обходят квартиры и пытаются получить у граждан паспортные данные и биометрию.

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Комментарии
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Maxim
Поймать на живца..
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