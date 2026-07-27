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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гилберт Аренас: «Вы правда думали, что задница Бэма настолько болела, чтобы он остался вне игры? Да «Хит» слили плей-ин, чтобы получить лотерейный пик!»

Экс-игрок НБА Гилберт Аренас в беседе с Лаваром Боллом озвучил свою версию, почему центровой « Майами » Бэм Адебайо не смог доиграть матч прошлого плей-ин против « Шарлотт », где защитник Ламело Болл дернул игрока «Хит» за ногу .

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