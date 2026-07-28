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Китайские Zeekr больше не будут блокировать при ввозе в другие страны. Бренд моментально отреагировал на громкий случай в Казахстане

Китайские Zeekr больше не будут блокировать при ввозе в другие страны. Бренд моментально отреагировал на громкий случай в Казахстане

Трансграничная блокировка по умолчанию останется отключенной.Суббренд Geely, Zeekr, пообещал улучшить функцию дистанционной блокировки дверей при трансграничных поездках, внедрив генератор паролей в приложение Zeekr и пообещав выпустить обновление по беспроводной сети (OTA) с возможностью отключения этой функции.

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