Китайские Zeekr больше не будут блокировать при ввозе в другие страны. Бренд моментально отреагировал на громкий случай в Казахстане

Трансграничная блокировка по умолчанию останется отключенной.Суббренд Geely, Zeekr, пообещал улучшить функцию дистанционной блокировки дверей при трансграничных поездках, внедрив генератор паролей в приложение Zeekr и пообещав выпустить обновление по беспроводной сети (OTA) с возможностью отключения этой функции.