«Удары допустимы»: Австрийский канцлер сделал дерзкое заявление о России

Канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью изданию Neue Zürcher Zeitung сделал дерзкое заявление в адрес России.
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