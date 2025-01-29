Армейцам легко не будет.В Абу-Даби (ОАЭ) третий раз подряд состоится Winline Зимний Кубок РПЛ. На этот раз количество участников увеличилось с четырех до шести, что немного поменяло формат — однако каждый клуб по-прежнему проведет по три матча.