Армейцам легко не будет.В Абу-Даби (ОАЭ) третий раз подряд состоится Winline Зимний Кубок РПЛ. На этот раз количество участников увеличилось с четырех до шести, что немного поменяло формат — однако каждый клуб по-прежнему проведет по три матча.
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