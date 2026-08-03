Страны Персидского залива убедили США продолжить переговоры с Ираном — WSJ

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль СаудОтмена новых американских ударов по Ирану связана с телефонным разговором Дональда Трампа и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, 2 августа сообщает The Wall Street Journal.
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