Новосибирский депутат Ростислав Антонов прокомментировал ЧП на Крымском мосту

Максим ТришинПолитикаПодписатьсяНовосибирский депутат Ростислав Антонов прокомментировал ЧП на Крымском мостуДепутат горсовета Новосибирска назвал происшествие целенаправленным стремлением нарушить коммуникации с Крымом.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииNikolay StepanovКто бы сомневался! Только почему-то ждем, когда ударят, а надо бы на опережение играть!Ответить15 час.Negnost RosПо англорежиму в кукуеве и так лупят каждый день. Приезжайте, сами ударьте ))Ответить12 час.
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