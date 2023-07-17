Царьград

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Новосибирский депутат Ростислав Антонов прокомментировал ЧП на Крымском мосту

Новосибирский депутат Ростислав Антонов прокомментировал ЧП на Крымском мосту

Депутат горсовета Новосибирска назвал происшествие целенаправленным стремлением нарушить коммуникации с Крымом.

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Комментарии
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Nikolay Stepanov
Кто бы сомневался! Только почему-то ждем, когда ударят, а надо бы на опережение играть!
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15 час.
Negnost Ros
По англорежиму в кукуеве и так лупят каждый день. Приезжайте, сами ударьте ))
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12 час.

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