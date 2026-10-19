Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы увидеть премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху победителем в рамках предстоящих выборов в парламент этой страны, и полностью поддерживает его кандидатуру в борьбе за переизбрание главой израильского правительства.