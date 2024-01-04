Дальше очередь Южной Америки? Две главные точки, где могут полыхнуть новые конфликты

Сегодня 4,5K прочитали "Развал старого мира неизбежно вызовет военные конфликты во всех точках, которые этот старый мир сдерживал" – по-моему, неоспоримый факт, о котором я твержу уже давно и происходящее, например, в Карабахе и Газе, это лишь подтверждает.