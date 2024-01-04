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Дальше очередь Южной Америки? Две главные точки, где могут полыхнуть новые конфликты

Дальше очередь Южной Америки? Две главные точки, где могут полыхнуть новые конфликты

Сегодня 4,5K прочитали "Развал старого мира неизбежно вызовет военные конфликты во всех точках, которые этот старый мир сдерживал" – по-моему, неоспоримый факт, о котором я твержу уже давно и происходящее, например, в Карабахе и Газе, это лишь подтверждает.

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