Продление моратория России на удары по объектам энергетики Украины будет зависеть от решения президента Владимира Путина.
В Кремле ответили на вопрос о продлении Россией моратория на удары по энергетике
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Видимо нужно продолжить мораторий, а то перестанут по нашей энергетике молотить!
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16 час.
Акимова Татьяна
Россия, как всегда, в своем репертуаре.Нас бьют, а мы 2ую щеку подставляем .Почему боялись Сов.Союза?Потому что жестко отвечал, а мы сопли жуем уже 3 года И когда закончится это соплежеванье?
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13 час.
ИК
Игорь Калашников
Нерешительность плюс мания согласования со всеми, кто ещё с нами не воюет.
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10 час.
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