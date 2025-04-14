В Кремле ответили на вопрос о продлении Россией моратория на удары по энергетике

Акимова Татьяна

Россия, как всегда, в своем репертуаре.Нас бьют, а мы 2ую щеку подставляем .Почему боялись Сов.Союза?Потому что жестко отвечал, а мы сопли жуем уже 3 года И когда закончится это соплежеванье?