Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к вице-премьеру Дмитрию Патрушеву с просьбой рассмотреть меры государственной поддержки морских портов региона.
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Мне казалось, что эта отрасль приватизирована чуть более, чем полностью. То-есть это частные предприятия в руках "эффективных собствеников".
С чего это государство (то-есть налогоплательщики) должны поддерживать обанкротившихся мародеров-приватизаторов?
Поддержать предприятия нужно, конечно. После национализации.