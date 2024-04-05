Африка и Карибский бассейн требуют возмещения ущерба за рабство. Кто будет платить?

Комиссия ООН поддержала репарации за рабство, апартеид, геноцид и колониализм. Среди стран Африки и Карибского бассейна растет поддержка создания международного трибунала по злодеяниям, связанным с трансатлантической торговлей порабощенными людьми, при этом США поддерживают группу ООН, которая ….