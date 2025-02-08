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Житель Подмосковья признался в организации диверсий по заданию Украины

Житель Подмосковья признался в организации диверсий по заданию Украины

Фигурант заявил, что пересмотрел своё отношение к СВО.Житель Подмосковья Артём Чернов признался в организации четырёх диверсий по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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