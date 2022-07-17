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Обескураживающие развязки: как Салихов проиграл нокаутом Джинглиангу, а Ортега травмировал плечо в бою с Родригесом

Обескураживающие развязки: как Салихов проиграл нокаутом Джинглиангу, а Ортега травмировал плечо в бою с Родригесом

Муслим Салихов не смог одержать шестую победу подряд в Абсолютном бойцовском чемпионате. На турнире UFC в Лонг-Айленде россиянин потерпел досрочное поражение в поединке с Ли Джинглиангом и упустил возможность войти в топ-15 полусреднего веса.

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