Обескураживающие развязки: как Салихов проиграл нокаутом Джинглиангу, а Ортега травмировал плечо в бою с Родригесом

Муслим Салихов не смог одержать шестую победу подряд в Абсолютном бойцовском чемпионате. На турнире UFC в Лонг-Айленде россиянин потерпел досрочное поражение в поединке с Ли Джинглиангом и упустил возможность войти в топ-15 полусреднего веса.