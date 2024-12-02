В 17:35 советник Байдена сделал новый шаг по ядерной угрозе. Наступила полная ясность

Майкл Снайдер: Разговоры о превентивном ударе по России повысят вероятность того, что Россия нанесёт превентивный удар по нам Если какой-нибудь сумасшедший появится у вашей входной двери посреди ночи и пригрозит застрелить вас, повысит ли это вероятность того, что вы выстрелите первым ? Любые разговоры о том, что НАТО может нанести превентивный удар по России, чрезвычайно опасны, потому что русские и так достаточно параноидальны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии