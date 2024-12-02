Медвежий угол
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Медвежий угол

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В 17:35 советник Байдена сделал новый шаг по ядерной угрозе. Наступила полная ясность

В 17:35 советник Байдена сделал новый шаг по ядерной угрозе. Наступила полная ясность

Майкл Снайдер: Разговоры о превентивном ударе по России повысят вероятность того, что Россия нанесёт превентивный удар по нам Если какой-​нибудь сумасшедший появится у вашей входной двери посреди ночи и пригрозит застрелить вас, повысит ли это вероятность того, что вы выстрелите первым ? Любые разговоры о том, что НАТО может нанести превентивный удар по России, чрезвычайно опасны, потому что русские и так достаточно параноидальны.

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Комментарии
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ОЖ
Олег Железовский
Хорошо бы.
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9 час.
Аркадий Цыганов
Отличная статья!
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6 час.
Артур Кушхабиев
Западных любителей превентивных ядерных ударов по России уже ждут койки в палате № 6.
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5 час.

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