В 17:35 советник Байдена сделал новый шаг по ядерной угрозе. Наступила полная ясность

Майкл Снайдер: Разговоры о превентивном ударе по России повысят вероятность того, что Россия нанесёт превентивный удар по нам Если какой-​нибудь сумасшедший появится у вашей входной двери посреди ночи и пригрозит застрелить вас, повысит ли это вероятность того, что вы выстрелите первым ? Любые разговоры о том, что НАТО может нанести превентивный удар по России, чрезвычайно опасны, потому что русские и так достаточно параноидальны.