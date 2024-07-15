Дороги в микрорайоне «Клюквенный» отдали барнаульской компании

За 1,1 миллиарда рублей Барнаульское дорожно-строительное управление №4 должно будет построить магистральные улицы, улицы и дороги местного значения, а также обустроить «карманы» для остановок общественного транспорта и пешеходные тротуары.
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