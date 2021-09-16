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Соловьёв заявил, что, оказывается, программные заявления партии власти - это всего лишь представления о будущем, но не популизм

Соловьёв заявил, что, оказывается, программные заявления партии власти - это всего лишь представления о будущем, но не популизм

автор - Окно в историю В одной из своих программ на телевидении известный журналист Владимир Рудольфович Соловьёв, рассуждая о предвыборном популизме различных политических сил, ,сделал весьма "интересное" заявление.

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Регина Толстоброва
Какое может быть доверие к такой партии, которая работает против страны и народа.
Лора Лора
Вы что ослепли и не видите, сколько сделано за последнее время? Или просто покрякать вышли..
Александр Надоров
сколько??? мои родители имея трудового !!! стажа на двоих более 80 лет получают в качестве пенсии на двоих 2 МРОТа.... амбулатория в селе, в котором они проживают и построенная при "клятых комуняках", валится.... врачей давно не видела.... дежурный фельдшер приходит на 3 часа в день.... за медпомощью приходится ездить в областной центр (100 км), а иногда и в соседний (220 км), так как в своем областном !!! центре нет необходимых специалистов.... по моему про "покрякать" это вы самой себе сказали
Александр Надоров
я конечно понимаю что все что делается и строится сейчас, происходит в москвабаде и области.... но для кого??? если русских там все меньше
Светлана Рейнбах
Это где же ваши родители работали 8 лет заработав на двоих 2 МРОТа? Возьмите родителей к себе.
Юлия Маслова
читать надо ВНИМАТЕЛЬНО! Родители отработали ВОСЕМЬДЕСЯТ лет.Путриоты еще и на глаза слепые
Александр Надоров
вам уже ответили, читайте внимательнее. это 1. и второе: кто, о ком и как заботится в нашей семье - не ваша забота и советы особо "одаренных" мне не нужны, но при этом !!! родители работали в государстве и производили необходимые отчисления не в мой карман, а государству
Борис Выдрин
Так она нас учит из Сраиля.
Александр Клово
Сделано много: спортсмены под белым флагом, страна обложена санкциями и базами НАТО, ЕСЧП Россией командует. Что еще впереди?
Юрий Ковалев
Господа каммуняки а ваши обещание точно такой же популизм как и Ер . Только ЕР имеет возможность многое воплотить в жизнь по причине накопления ими сделанными в бюджет а вы господа только и научились выкрикивать лозунги столетней давности да вставлять палки в колёса .
Сергей Сенюта
ЕР сделала накопления в бюджет? Расскажите подробнее.
Юрий Ковалев
Подробней - пожалуйста . Вы не помните в каком году ЕР получила большинство и каков тогда был бюджет страны . Какие были золотовалютный запасы и кому принадлежало 87% процентов предприятий в стране .Если нет - эти цифры есть в архивах и они в открытом доступе . Сравните с сегодняшним днём и если есть голова на плечах да ещё и не для шапки то поймёте что и к чему .
Сергей Корень
Если подробнее, то 512 тыс человек за 7 мес. убыль населения РФ. Если подробнее , то 40 тыс населенных пунктов в РФ за последние 5 лет прекратило свое существование. Если подробнее, то как минимум 30 % процентов бюджета идет в распил и по своим людям. Будем продолжать?
HotRS
Все, у кого голова не для шапки и не для того, чтобы в нее есть, давно поняли "что и к чему". Деньги к деньгам друзей.
Виталий Литвинов
Какая голова на плечах у генетических русофобов? Обыкновенная кастрюля, куда любой блохер, по заказу хозяина вложит антироссийскую хавку и оно всё это сожрёт и не подавится.
ВЛАДИСЛАВ
К вопросу о кощунстве. Разве Соловьёв не кощунствует? Или просто над всеми нами стебается?
Владимир Меженков
Наверное, за 21 год нахождения во главе власти президенту Путину пора бы хоть одно представление о будущем сделать явью. Речь о больных детях, лечение которых предполагает миллионные расходы, перекладывать на плечи населения, обращаясь к нему буквально в каждой новостной программе по всем каналам ТВ с просьбой скинуться всем миром на 100-300-500 рублей, поскольку у их родителей нет таких сумасшедтих средств. Между тем содержание президента, по подчетам за нынещний 2021, год запланировано в сумме 21 млрд 372 млн. рублей (в 2022 году эта сумма будет увеличена), в месяц 1 млрд 781 млн 1 тыс. рублей, за один день почти 58,6 млн рублей. Вот бы взял Путин и внес эту сумму всего за один день на счет нуждающихся в лечении детей. При общем восторженном отношении власти предержащих этот жест Путина послужит примером для наших миллиардеров и миллионреров, которые тоже пожертвуют больным детям мизерной частью своих состояний всего за один день, не говоря уже о медиках, которые научатся наконец полноценно лечить наших больных детей, а не слышать по несколько раз в день обращения к населению скинуться на их спасение в зарубежных клиниках или приоретене импортных лекарств, которые не зарегистрированы в России и стоимость которых достигает 1,5 миллиона рублей за дозу.
Ваша Светлость
Путин и Ко "...высказывают нам свои "представления о будущем"... Бл...!!! Очень дорого народу обошлись эти представления!!!
Борис Выдрин
Играться в выборы с его организаторами все равно, что играть с шулером в карты. Поиграть, конечно, можно, но выиграть - никогда. Надо быть полным идиотом, чтобы садиться играть с шулером, знать, что перед тобой шулер, знать, что карты у него крапленые, и при этом надеяться выиграть. Для всех русских дураков, называющихся электоратом, людьми голосующими, до сих пор не усвоивших, что выборы -это явление настоящей диктатуры, над всеми избирательными участками надо писать пятиаршинными буквами: "Оставь надежду, всяк сюда входящий". До тех пор, пока русские люди этого не осознают и каждые новые выборы будут встречать с дурацким неиссякаемым энтузиазмом, - теперь-де ученые, выберем кого надо, - по-прежнему будем лицезреть во власти одних и тех же представителей, с ужасом наблюдая, как источается от такой власти русская нация, истощается на глазах былая держава. Так называемые "избирательные технологии", - манипуляция общественным сознанием, зомбирование избирателей, - технологии, которые дают более 35 процентов голосов, целиком основаны на владении средствами массовой информации, в первую очередь, телевидением, которое давно уже стало их монополией, монополией гусинских, березовских, абрамовичей, чубайсов, менделей... Кто владеет телевидением, тот владеет общественным мнением, кто формирует общественное мнение, тот формирует результаты любого голосования. И потому " демократические, свободные, всеобщие, прямые, тайные и равные" выборы есть реальность диктатуры названных, диктатуры их капитала, сколоченного из преступно присвоенного русского богатства, именно русского богатства, потому что ни один из них не вспоминается рядом с Ермаком, Поярковым, Ремезовым, Дежневым, Хабаровым, Лаптевыми, Крашенинниковым, Арсеньевым.... Но осознание всего трагизма происходящего в России, умышленно творимого убийства русского народа до сих пор не вызрело в русских людях. Холод, голод, нищета, болезни, безработица, безысходность свели и сводят в могилу миллионы, а общество от страха и бездействия кудахчет: "Лишь бы не было войны". Да какого рожна, какой еще войны нам бояться, если мы сегодня и экономически, и физически теряем больше, чем в любую другую войну. Россия потеряла целые отрасли, фундаментальные для промышленности и обороны страны, - металлургическую, авиационную, машиностроительную, станкостроительную, электронную...
Борис Выдрин
Большинству нашего населения за период 30-летней власти ельциноидов откровенно ясной стала перспектива страны и народа при продолжении власти ПП ЕР: "если вы пойдёте в этом сентябре на выборы, то должны понимать, что голосуя за этих хороших и порядочных людей, на самом деле будете голосовать не за них. Эти люди, если попадут в Госдуму, в заксобрания, будут там подчиняться партийной дисциплине, никуда они от этого не денутся. Будут отдавать их голоса за экономическое удушение России, за запретительно высокую ставку кредита, за уничтожение социальной сферы руками наших господ из правительства и ГД, за безграмотность российских детей, за подавление честного бизнеса... Вы будете голосовать за уничтожение России и самих себя, потомков, голосуя за приятных и достойных людей из ЕР, потому что они - ширма, манекены, декорация. А за ними кроется та самая партия, которая уже тридцать лет грабит Россию, пьёт кровь из нашей страны, отнимает наши права, отнимает у наших детей будущее, глумится над нашим прошлым.
Александр Сергеев
ГРАЖДАЕ России НЕ ГОЛОСУЙТЕ за людей, которые от КПРФ:- ЗЮГАНОВ, КАШИН, ГРУДИНИН, ПЛАТОШКИН, РАШКИН, нтиколай БОНДАРЕНКО и МНОГИЕ другие, РОДСТВЕННИКИ которых уже ни раз ПРЕДАВАЛИ Российскую ИМПЕРИЮ, а они СССР. Им всё равно, каким путём СВЕРГНУТЬ нынешнюю ВЛАСТЬ, ПЕРЕВОРОТ, вместе с ПЯТОЙ КОЛОНОЙ, в лице "РЕВОЛЮЦИОННОГО" ЕВРЕЙСТВА , аналогичного 1917 года, в крайнем случае 1991 года когда была уничтожена ими РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ и были созданы 15 Советских Республик ). Надо было создавать 15 Советских Республик для того, чтобы уничтожить РОДНОЙ ДОМ !? И снова с ПЯТОЙ КОЛОНОЙ, в лице "РЕВОЛЮЦИОННОГО" ЕВРЕЙСТВАуничтожжают СОВЕТСКИЙ СОЮЗ ( созданный ими же, но по желани ПЯТОЙ КОЛОНОЙ, в лице "РЕВОЛЮЦИОННОГО" ЕВРЕЙСТВА ). История с ЗЮГАНОВЫМ известна. Один из главных функционеров ЦК КПСС (Коммунистической партии Советского Союза), преданную самими же КОММУНИСТАМИ в 1991 году (РАЗВАЛИЛИ ВЕЛИКИЙ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ). Но ЗЮГАНОВ не растерялся и создал в начале 90-х новую партию – КПРФ (Коммунистическая партия Российской Федерации). На Президентских выборах 1996 года СТРУСИЛ, можно сказать, подарил Президентское кресло России ЕЛЬЦИНУ (тот не растерялся, с благодарностью забрал его). С Сегодняшняя КПРФ, лицемерная, МЕРЗСКАЯ организация, имеющая в своё составе НЕГОДЯЕВ, готовых ради кресла в ГОСДУМЕ, Московской ДУМЕ и других органов ВЛАСТИ России, пойти на любой ПОДЛОГ, это КАШИН, ГРУДИНИН, ПЛАТОШКИН, РАШКИН, нтиколай БОНДАРЕНКО и многие другиеКаким образом БОЛЬШЕВИКИ (позже КПСС ) ПРЕДАЛИ Российскую Империю в 20-хгодах 20-ого столетия У БОЛЬШЕВИКОВ (БОШКИ не работали, тупые были. Потому- что они НЕ УВИДЕЛИ, что ( их разводит ) ими упраляла ПЯТАЯ КОЛОНА в лице "РЕВОЛЮЦИОННОГО ЕВРЕЙСТВА, которая и РАСЧЛЕНИЛА РОССИЙСКУЮ ИМПЕРИЮ на 15 СОЮЗНЫХ Республик, которые не вошли в состав России, до сего времени и баломутят и при первой же возможности ПРЕДАДУТ Россию. Что и происхордит сейчас с УКРАИНОЙ и произошло с ПРИБАЛТАМИ. А в 90-х, сами же КПСС развалили СССР и КПСС тоже – это что, тоже было запланировано БОЛЬШЕВИКАМИ !? И сейчас, в этом, 2021 году партийцы КПРФ выходили на НЕ САНКЦИОНИРОВАННЫЕ шествия вместе с ПЯТОЙ КОЛОНОЙ в поддержку НАВАЛЬНОГО – это тоже БОЛЬШЕВИКИ планировали !? КПРФ, вместе с горлохватом ЗЮГАНОВЫМ надо ЛИКВИДИРОВАТЬ, как опаснейшую мину замедленного действия, а ГРУДИНИНА посадить, а ЗЮГАНОВ его хочет в ГОС. ДУМУ
Москвич
Неплохо было бы в этих "представлениях о будущем" указывать конкретные сроки и ответственных, чтобы было с кого спрашивать.
Виталий Литвинов
Интересные пироги, ни в одной стране мира, даже в самой нищей и отсталой не проклинают свою страну и власть, так как в России. Сколько горя и бед приносили России, эти вечно скулящие о справедливости, так как они её понимают, в прошлом? Кровью умывалась Россия, но той справедливости, которую они хотели опять не приобрели и снова начинается старая песня. Когда вы уже уймётесь? Что то вас не слышно было в девяностые, когда некогда было в сетях сидеть, зарабатывать на жратву надо было, не до политики. Ну вот нажрались и на сытое брюхо, захотелось новых развлечений. Смотрите, как бы от этих развлечений не пришлось кровью харкать. Да то хрен с вами, хоть захлебнитесь в крови, но ведь придётся харкать кровью и тем, кто не скулит, а работает на благо семьи, а значит и страны.
Константин Заболотный
Ну нельзя же быть столь примитивными,господа "писуны"! Любые обещалки и посулы ( всех партий без исключения) перед выборами несут одну ,единственную задачу- убедить всех,что остальные партии полнейшее дерьмо и никогда не исполнят своих предвыборных обещаний!И только мы(перечень всех партий просто не имеет смысла приводить) - самые белые и пушистые способны всё изменить и сделать всех ,без исключения,здоровыми,богатыми и счастливыми. То что это брехня -понимают все,кроме самого афффтара,который начал мусолить жареную темку.Для чего?
Рауф Растов
Начну с того, что наше государство должно как можно скорее обрести государственную идеологию, а наше общество – свою национальную идеологию, которая позволит нам наконец стать нацией – то есть коллективным социально-политическим субъектом и идеологически монолитным обществом. Таким образом, нам предстоит обрести сразу две идеологии. Остановимся пока на государственной идеологии. Как это мне представляется, государственная идеология – это мировоззренческая рефлексия и саморефлексия конкретно-исторической нации под углом зрения государственных интересов её страны, являющаяся концептуально-ценностно-нормативным обеспечением форм и способов культурной организации её текущего и перспективного развития. Выделим в данном определении последние два слова «перспективного развития». Речь здесь идёт о стратегических ориентирах или, другими словами, о стратегических направлениях развития страны. Такие долгосрочные ориентиры и направления обычно выражаются в каких-то представлениях о желательном и притягательном образе будущего. И пока наша страна ещё не обрела свою государственную идеологию, единственным способом компенсации отсутствия государственной идеологии будут оставаться различные заявления и политические декларации высшего руководства страны. Однако эти декларации было бы неправомерно отождествлять с другими программными документами, в которых обычно излагаются конкретные цели и конкретные сроки их достижения. Поэтому Владимир Соловьёв полностью прав. Что касается обещаний президента Путина, то ни для кого не является секретом, что в такой огромной многомерно сложной стране, до сих пор ещё не изжившей отголоски процессов полной дезорганизации государственного и общественного управления (речь идёт о наследии 90-х годов), любые, даже самые продуманные и прогрессивные, начинания будут глохнуть в вязком болоте нашей косности, имеющей многовековые традиции. И напоследок хотелось бы заметить, что в своём комментарии я не идеализирую никого: ни партии, ни отдельных личностей. Но в то же время я также не идеализирую условия политической деятельности любой партии или отдельной личности, представляя их упрощёнными и излишне рафинированными. В действительности эти условия нередко являются очень сложными и чрезвычайно запутанными. Следовательно, что-то может пойти не совсем так, а что-то – совсем не так. И такие простые истины кому-то до сих пор приходится разъяснять, как будто бы они ему совсем не понятны (?).

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