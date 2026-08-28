«Монако» Головина встретится с «Фрайбургом» и болгарским ЦСКА на общем этапе Лиги конференций

Определились соперники «Монако» на общем этапе Лиги конференций сезона-2026/27. Команда, за которую играет россиянин Александр Головин, встретится с болгарским ЦСКА, «Норшелланном», «Хартсом», «Линкольн Ред Импсом», «Фрайбургом» и «Брайтоном».
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