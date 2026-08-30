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Газета.ру

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Развожаев: в Севастополе четырех сапбордистов унесло в открытое море ночью

Развожаев: в Севастополе четырех сапбордистов унесло в открытое море ночью

В Севастополе четырех сапбордистов унесло в открытое море ночью. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

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Профиль пользователя Константин Самарин
Константин Самаринизменено

Зачем вообще таких спасать? Они сами выбрали, что выбрали, отключив мозги. Теперь-бы их обязать возместить все затраты по их спасению, может это заставит их пользоваться головой не только, чтобы ею кушать.