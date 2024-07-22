Елена Веснина: «Никто не вправе давать советы спортсменам, которые всю жизнь трудились ради шанса поехать на Олимпиаду. Это их жизнь, работа, судьба»

«Никто не вправе давать советы, особенно спортсменам, которые всю жизнь трудились ради шанса поехать на Олимпийские игры.
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