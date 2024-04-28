Maariv: международный суд в Гааге намерен выписать ордер на арест Нетаньяху

После публикации новых данных о количестве жертв среди мирного населения сектора Газа, международный суд в Гааге намерен выписать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает издание Maariv.
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