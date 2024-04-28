Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 935 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Maariv: международный суд в Гааге намерен выписать ордер на арест Нетаньяху

Maariv: международный суд в Гааге намерен выписать ордер на арест Нетаньяху

После публикации новых данных о количестве жертв среди мирного населения сектора Газа, международный суд в Гааге намерен выписать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает издание Maariv.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Место этого жЫда - камера тюрьмы Гааги, в которой умер Милошевич. Хотя...даже когда этот поганыш подохнет и переместится на сковородку ада , убитым детям Палестины это вряд ли поможет.....
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх