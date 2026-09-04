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Аргументы недели

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«Крыша» за 63 миллиона: как некоторые силовики на местах превратили миграционный контроль в частный бизнес для личного обогащения

«Крыша» за 63 миллиона: как некоторые силовики на местах превратили миграционный контроль в частный бизнес для личного обогащения

Пока на федеральном уровне звучат жесткие и последовательные заявления о необходимости наведения порядка в миграционной сфере, реальность порой преподносит шокирующие сюжеты.

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