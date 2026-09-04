«Крыша» за 63 миллиона: как некоторые силовики на местах превратили миграционный контроль в частный бизнес для личного обогащения

Пока на федеральном уровне звучат жесткие и последовательные заявления о необходимости наведения порядка в миграционной сфере, реальность порой преподносит шокирующие сюжеты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Громкое дело на К...
- Десятилетний бан ...
- Медвежья напасть
Нет борьбы с коррупцией потому и масштабы её растут ежегодно! Настоящие стражи порядка там не приживутся - смотрите фильм по сценарию из жизни "Невский"!