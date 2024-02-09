Хотите верьте, хотите нет, но это факт. Здоровье незамужних женщин крепче тех, кто в браке.
Почему свободные женщины живут дольше, чем женщины в браке: мнение эксперта
Комментарии
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В
Воробей
Да, всё верно - вполне логично, что в браке секса у жен практически нет!
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17 час.
Вера Федорова
Уверена, что нет бОльшего счастья, когда дома тебя ждёт твой самый близкий и родной человек. Который тебе бесконечно дорог, даже если вы в ссоре и размолвке. Согласна с последними выводами экспертов, хотя, если честно, не очень-то доверяю подобного рода исследованиям.
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14 час.
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