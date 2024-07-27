Закончились съемки нового сериала "Химия между нами" на канале СТС и в онлайн-кинотеатре Wink.ru

Завершились съемки нового сериала "Химия между нами", рассказывающего историю женщины, которая, получив серьезный диагноз, решает изменить свою жизнь и найти мужчину, который при необходимости позаботится о ее детях.
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