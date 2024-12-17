В результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве погиб начальник РХБЗ ВС России Игорь Кириллов. Он принимал участие в создании тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» и был известен своими заявлениями о деятельности зарубежных биолабораторий.
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