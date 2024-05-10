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Ахо об игре Кочеткова в 3-м матче серии с «Рейнджерс»: «Он дал «Каролине» шанс на победу, от вратаря нельзя требовать большего»

Россиянин дебютировал в текущем плей-офф и отразил 22 броска из 25. «Харрикейнс» уступают клубу из Нью-Йорка в серии второго раунда Кубка Стэнли (0-3, 2:3 ОТ в третьей игре).

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