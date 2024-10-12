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Курские новости

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Курщина будет освобождена, Алаудинов сделал прогноз о конце СВО

Курщина будет освобождена, Алаудинов сделал прогноз о конце СВО

Специальная военная операция на Украине завершится в 2024 году, об этом заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в интервью «Комсомольской правде».

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