«Сириус» получил первый петербургский катамаран

В акватории Черного моря федеральной территории «Сириус» начал работать скоростной катамаран «Сириус Вектор» — это первый выход петербургской судоходной компании «Нева Тревел» в ключевой туристический регион страны с собственным флотом и судном проекта «Котлин».
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