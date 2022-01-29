Леброн Джеймс и Энтони Дэвис пропустили матч с «Шарлотт»

Звезды «Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис пропустили выездной матч с «Шарлотт» (114:117) в пятницу из-за проблем со здоровьем.
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