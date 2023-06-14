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Участниками ПМЭФ-2023 станут более 17 тысяч человек

Мероприятие пройдет с 14 по 17 июня 2023 года в городе на Неве. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартовал 14 июня, участие в нем подтвердили более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий.

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