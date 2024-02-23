Срочное подтверждение! В Красном (Ивановском) уже идет городской бой

- Наши парни зашли в первые дома в Красном. Идет городской бой, - сообщает военкор. Первые сообщения о начале штурма села Красного, которое расположено в непосредственной близости к Часовому Яру, начали приходить вчера вечером.
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