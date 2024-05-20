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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Моя семья - моя радость

Моя семья - моя радость

Ежегодно в мире 15 мая отмечается Международный день семьи. Семья испокон веков является хранительницей человеческих ценностей, культуры, исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития.

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