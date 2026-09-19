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Русская весна

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Бывшая соратница Зеленского охарактеризовала его одним словом

Бывшая соратница Зеленского охарактеризовала его одним словом

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала его «мерзостью» и заявила, что молит о прощении за то, что помогла ему прийти во власть, об этом она рассказала в интервью украинской журналистке Лилии Багировой.

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