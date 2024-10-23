5 знаков зодиака, на которых отразится новолуние

Рассказываем, кому стоит ждать неприятностей Кто-то не ощутит никакого влияния новолуния, но некоторым знакам зодиака стоит подготовиться У осени для нас еще достаточно сюрпризов, и ближайший из них не заставит себя ждать.
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