«Госдолг Украины по энергетике уже достиг 20 миллиардов гривен», — Дмитрий Марунич

Украина должна выплатить 20 миллиардов гривен владельцам проектов возобновляемой энергетики за энергию, поставленную по «зеленым» тарифам, причем 11 миллиардов гривен должно быть выплачено в этом году при том, что у государства и так огромный госдолг.