Шестеркин отразил 32 из 34 бросков «Флориды» в 6-м матче серии. Он завершил плей-офф с 10 победами в 16 играх при 92,7% сэйвов

«Рейнджерс» уступили «Пантерс» в финале Восточной конференции (2-4, 1:2 в шестом матче). Российский вратарь клуба из Нью-Йорка завершил плей-офф с 10 победами в 16 играх при 92,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,34.
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