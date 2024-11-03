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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Месси остался без голов и ассистов во 2-м матче серии плей-офф МЛС с «Атлантой» при 4 ударах мимо створа. У него 0+1 в 2 играх с «Юнайтед»

«Интер Майами» уступил «Атланте Юнайтед» во втором матче первого раунда плей-офф (1:2, 1-1). Командам предстоит определить победителя серии в решающей игре.

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