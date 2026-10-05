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Царьград

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ФБР арестовало женщину за шпионаж в аэропорту Лос-Анджелеса

ФБР арестовало женщину за шпионаж в аэропорту Лос-Анджелеса

ФБР арестовало 34-летнюю женщину в международном аэропорту Лос-Анджелеса по подозрению в шпионаже в пользу Китая.

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