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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Свечников сделал передачу в матче с «Вегасом». У него 15+18 в 46 играх

Форвард «Каролины» набрал 33-е (15+18) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 46 игр. Сегодня за 18:04 (3:57 – в большинстве) у россиянина 3 броска в створ ворот, 3 силовых приема, полезность – «0».

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