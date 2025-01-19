Владимир Путин провел большое совещание по развитию Крыма и Севастополя

Регионы, как отметил Владимир Путин, имеют особое значение для всей страны. За десять лет значительно вырос уровень жизни тех, кто принимал участие в том историческом референдуме и сделал выбор в пользу воссоединения с Россией.
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