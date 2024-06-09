Какие цели на Украине могут поражать крылатые ракеты Х-101 с кассетной боевой частью. 🔺 Применение ракет с новой боевой частью может скорректировать тактику ВКС по нанесению ударов и в перспективе существенно повысить их эффективность по нескольким новым типам целей, ранее недоступным для гарантированного уничтожения.
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ИО
Игорь Овчаренко
Хорошие ракеты есть ,а уничтожить все входные ЖД станции не кому. Позор ГЕНШТАБу. СКОЛЬКО ОСТАЛОСЬ БЫ ЖИЫВЫХ НАШИХ РЕБЯТ если бы уничтожили пункты переобувания вагонов ,везущих технику и БК .Не было бы нужды гоняться за каждой пушкой и танком по всей Украине. Давно надо было остановить всё ЖД движение уничтожить все силовые подстанции, мосты и тоннели. РЕБЯТ ОЧЕНЬ ЖАЛКО.
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