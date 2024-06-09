ИО

Игорь Овчаренко

Хорошие ракеты есть ,а уничтожить все входные ЖД станции не кому. Позор ГЕНШТАБу. СКОЛЬКО ОСТАЛОСЬ БЫ ЖИЫВЫХ НАШИХ РЕБЯТ если бы уничтожили пункты переобувания вагонов ,везущих технику и БК .Не было бы нужды гоняться за каждой пушкой и танком по всей Украине. Давно надо было остановить всё ЖД движение уничтожить все силовые подстанции, мосты и тоннели. РЕБЯТ ОЧЕНЬ ЖАЛКО.