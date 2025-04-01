НЕНАВИСТЬ УКРАИНЦЕВ ИЗЛЕЧИМА?

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sobering

Глупость людская и безграмотность руководила людьми, такая как у Витковского. Если в ЛДНР было почти 50% готовых стрелять в спину, то что говорить о центральной и Западной Украине? Вы же знаете сколько населения из ЛДНР и куда стало бежать? Плюс то, что практически все нацбаты состоят из русскоговорящих по рождению. А всего-то на всего украинцам нужно было бы проигнорировать выборы, чтобы они не состоялись, и дать ЛДНР овладеть Киевом политически, что можно было бы сделать элементарно. Но увы... людские глупость и безграмотность сделали своё дело.