НЕНАВИСТЬ УКРАИНЦЕВ ИЗЛЕЧИМА? Ростислав Ищенко как будто «все объяснил», и как лечить от ненависти тоже.
НЕНАВИСТЬ УКРАИНЦЕВ ИЗЛЕЧИМА?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Батт
Нацизм неизлечим. Но его можно контролировать.
Ответить
58 мин.
sobering
Витковский матерно ругаясь, С настенной тётенькой сношаясь, Со злобой на людей кидаясь - Кончает в душу сам себе.
Ответить
38 мин.
s
sobering
Глупость людская и безграмотность руководила людьми, такая как у Витковского. Если в ЛДНР было почти 50% готовых стрелять в спину, то что говорить о центральной и Западной Украине? Вы же знаете сколько населения из ЛДНР и куда стало бежать? Плюс то, что практически все нацбаты состоят из русскоговорящих по рождению. А всего-то на всего украинцам нужно было бы проигнорировать выборы, чтобы они не состоялись, и дать ЛДНР овладеть Киевом политически, что можно было бы сделать элементарно. Но увы... людские глупость и безграмотность сделали своё дело.
Ответить
19 мин.
Свежие комментарии