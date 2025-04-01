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Свежие комментарии

  • sobering
    Глупость людская и безграмотность руководила людьми, такая как у Витковского. Если в ЛДНР было почти 50% готовых стре...НЕНАВИСТЬ УКРАИНЦ...
  • sobering
    Витковский матерно ругаясь, С настенной тётенькой сношаясь, Со злобой на людей кидаясь - Кончает в душу сам себе.НЕНАВИСТЬ УКРАИНЦ...
  • Александр Батт
    Без царя Россия сгинет. И запоминать будет некому. Надо возвращаться к самодержавию Романовых. Подробнее смотрите на ..."Мы все запомним!...

НЕНАВИСТЬ УКРАИНЦЕВ ИЗЛЕЧИМА?

НЕНАВИСТЬ УКРАИНЦЕВ ИЗЛЕЧИМА?

НЕНАВИСТЬ УКРАИНЦЕВ ИЗЛЕЧИМА? Ростислав Ищенко как будто «все объяснил», и как лечить от ненависти тоже.

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Комментарии
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Александр Батт
Нацизм неизлечим. Но его можно контролировать.
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58 мин.
sobering
Витковский матерно ругаясь, С настенной тётенькой сношаясь, Со злобой на людей кидаясь - Кончает в душу сам себе.
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38 мин.
s
sobering
Глупость людская и безграмотность руководила людьми, такая как у Витковского. Если в ЛДНР было почти 50% готовых стрелять в спину, то что говорить о центральной и Западной Украине? Вы же знаете сколько населения из ЛДНР и куда стало бежать? Плюс то, что практически все нацбаты состоят из русскоговорящих по рождению. А всего-то на всего украинцам нужно было бы  проигнорировать выборы, чтобы они не состоялись, и дать ЛДНР овладеть Киевом политически, что можно было бы сделать элементарно. Но увы... людские глупость и безграмотность сделали своё дело.
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19 мин.
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