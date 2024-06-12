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Asus представила 27-дюймовый монитор ZenScreen Smart – с Google TV и “карманом” На выставке...

Asus представила 27-дюймовый монитор ZenScreen Smart – с Google TV и “карманом” На выставке...

Asus представила 27-дюймовый монитор ZenScreen Smart – с Google TV и “карманом”На выставке Computex 2024 компания Asus показала умный монитор ZenScreen Smart MS27UC – свою первую модель с Google TV и пультом дистанционного управления со встроенным микрофоном Google Assistant.

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