ФКУ НПО «СТиС» МВД России исполняется 43 года

1 августа 2026 года исполняется 43 года со дня образования федерального казенного учреждения «Научно-производственное объединение «Специальная техника и связь» Министерства внутренних дел Российской Федерации.
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