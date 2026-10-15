Великобритания анонсировала ускорение поставок Украине легких многоцелевых ракет LMM (Lightweight Multirole Missile), также известных как Martlet, на сумму 10 миллионов фунтов стерлингов.
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