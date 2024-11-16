Два человека погибли, еще пятеро пострадали в ДТП в Оренбургской области

t.me/МЧС Оренбургской области На 188-м километре дороги "Самара – Большая Черниговка – граница с р.Казахстан" в Оренбургской области 16 ноября произошло ДТП с участием двух грузовиков и легкового автомобиля, в результате которого погибли два человека, еще пятеро пострадали.