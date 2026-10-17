Ростовский врач Дарья Мелешко рекомендует поддерживать в жилых помещениях температуру не выше +22…+24 градусов и регулярно проветривать комнаты, чтобы избежать головных болей и проблем с дыханием, вызванных пересушенным воздухом с начала отопительного сезона.