Астролог Лариса Андерсен поделилась своим предсказанием на неделю для всех знаков зодиака с Зая.ру. ♈ Овен (21 марта — 19 апреля) На этой неделе вам стоит сосредоточиться на своих целях.
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