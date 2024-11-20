Простой салат из квашеной капусты с картошкой и маринованными шампиньонами

Этот салат насколько простой, настолько и вкусный. Салат хрустящий, легкий, полезный и сочный. Если под рукой есть свежие шампиньоны, их можно отварить или поджарить, добавить в салат и тогда у вас получится салат "Минский".
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